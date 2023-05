S'appuyant sur l'IA et des modèles de prévisions basés sur le machine learning, la plateforme Flood Hub traite de multiples sources de données, dont l'imagerie satellite et les conditions météorologiques. Elle combine ensuite un modèle hydrologique et un modèle d'inondation.

L'outil permet de prévoir la quantité d'eau dans les rivières et de prédire les zones qui seront touchées par des inondations, avec une information sur le niveau de montée de l'eau. Des alertes pour des inondations peuvent être déployées sur Google Maps et Google Search.

Dorénavant, l'IA de Flood Hub est en capacité de prévenir jusqu'à 7 jours en amont pour des inondations, au lieu de 48 heures auparavant. C'est également un déploiement dans de nouveaux pays, comme la France.

L'IA au diapason du changement climatique

Google annonce que Flood Hub concerne désormais 80 pays et pour fournir des prévisions qui couvrent 460 millions de personnes dans le monde. La plateforme comprend des territoires qui présentent les taux les plus élevés de populations exposées à des risques d'inondations.

" Flood Hub s'inscrit dans notre travail de Réponse aux Crises, pour aider les populations à avoir accès à des informations et des ressources fiables, lorsque ceci se fait le plus ressentir, y compris dans le cas de feux de forêts et de tremblements de terre ", écrit Google.

D'après Google, les inondations touchent directement chaque année plus de 250 millions de personnes dans le monde, avec des dégâts économiques qui s'élèvent à 10 milliards de dollars.

Un outil à améliorer

Avec Flood Hub, Google se concentre toutefois seulement sur les inondations fluviales. Les crues subites ou les submersions marines (événements côtiers) ne sont pas suivies. Des améliorations demeurent ainsi possibles.

" Les prédictions évoluent constamment et sont uniquement à titre d'information. Vous ne devez pas les utiliser comme unique source de données en cas d'urgence, mais potentiellement comme une référence en plus d'autres sources de données (gouvernement, services météorologiques, etc.) ", souligne Google.