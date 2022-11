Avec Google Maps, l'outil Live View a pour but d'aider l'utilisateur en tant que piéton à trouver son chemin en le guidant par le biais de flèches directionnelles affichées en réalité augmentée sur l'écran de son smartphone.

Cette superposition d'indications de navigation sur le monde réel via l'appareil photo du smartphone va jusqu'à l'intérieur des aéroports, des gares ferroviaires ou encore des centres commerciaux.

Live View s'appuie ainsi sur une technologie de localisation globale qui a recours à l'intelligence artificielle afin d'analyser une quantité phénoménale d'images Street View dans le but de comprendre l'orientation de l'utilisateur, l'altitude et l'emplacement précis d'objets à l'intérieur d'un bâtiment.

Une option Search with Live View

Une évolution ou nouvel atout de Live View est Search with Live View. L'objectif de cette recherche avec Live View est de permettre avec Google Maps et le smartphone d'explorer l'environnement proche, toujours grâce à l'IA, l'imagerie Street View et la réalité augmentée.

En soulevant le smartphone et en dirigeant sa caméra, Search with Live View identifie en réalité augmentée et dans une zone à proximité, des éléments comme des banques, des distributeurs automatiques de billets, des cafés, magasins, épiceries et autres.

Des flèches et indications en réalité augmentée informent sur la position géographique des éléments et la distance à parcourir pour les atteindre, avec la prise en compte de lieux qui ne sont pas nécessairement dans le champ de vision immédiat.

Paris parmi les premières villes concernées

Pour faciliter une recherche précise d'un lieu, les résultats peuvent être affinés en fonction de diverses catégories dans le menu. Les informations superposées peuvent en outre couvrir des horaires d'ouverture, la fréquentation, les prix et les avis de la communauté Google Maps.

Sur Android et iOS, Search with Live View bénéficie d'un déploiement progressif. La semaine prochaine, une telle expérience de recherche visuelle pour Google Maps sera disponible pour les villes de Londres, Los Angeles, New York, San Francisco, Tokyo et Paris.

Également pour Google Maps, mais dans un autre registre, Google facilite la recherche de stations de recharge pour les véhicules électriques avec l'ajout de divers filtres (charge rapide, type de prises…), et déploie par ailleurs à l'échelle mondiale la recherche des lieux accessibles en fauteuil roulant.