S'appuyant sur l'historique des positions (pas activé par défaut), la fonctionnalité Vos trajets (Timeline) de Google Maps permet de créer une carte personnelle des lieux fréquentés, des itinéraires empruntés et des déplacements.

Fin 2023 et dans le cadre d'une mesure de confidentialité, Google avait prévenu du déploiement prochain d'un changement pour Timeline. La sauvegarde des données associées s'effectuera en local sur l'appareil. Les données ne seront plus liées au compte Google, mais aux appareils utilisés.

Par e-mail, Google a prévenu les personnes concernées des modifications pour Timeline. Une date butoir est précisée afin de leur permettre d'enregistrer tous les trajets sur un appareil mobile, de sorte qu'ils demeurent disponibles dans l'application. Ultérieurement, il n'y aura plus d'accès possible via le Web.

Assurez le coup avec Google Takeout

Dans l'application Google Maps, il est possible de choisir de conserver les données de Timeline sur l'appareil jusqu'à leur suppression manuelle, ou d'opter pour une suppression automatique après 3, 18 ou 36 mois. Attention cependant, un bug a été signalé avec la première option.

Avant la date butoir, une solution recommandée est ainsi l'exportation des données de Timeline par le biais de Google Takeout (takeout.google.com), ce qui permettra de s'assurer d'une sauvegarde complète.

À Android Authority, Google a insisté sur un déploiement progressif, ce qui explique différents délais pour la mise en œuvre des changements avec Vos trajets. Cela étant, les choses s'accélèrent et il ne faut donc plus tarder si des précautions doivent être prises.