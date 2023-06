La fonctionnalité Immersive View pour Google Maps a été dévoilée l'année dernière et avait sensation. S'appuyant sur la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle, cette vue immersive est le résultat de la fusion des milliards d'images Street View et d'images aériennes. Elle permet d'obtenir une vue photoréaliste et multidimensionnelle d'un lieu.

Des informations utiles sont ajoutées. Elles portent sur la météo, la fréquentation d'un lieu, la circulation routière. De telles informations peuvent être obtenues en fonction d'une évolution au cours du temps et de manière prédictive.

Google déploie aujourd'hui Immersive View pour plus de 500 lieux emblématiques dans le monde, dont 13 en France. Avec l'application Google Maps, c'est sur mobile que cela se passe.

Les 13 lieux en vue immersive pour la France

À une exception près, les lieux emblématiques pour la France en vue immersive se trouvent en région parisienne. Pour autant, il faudra encore attendre plusieurs mois avant que la ville de Paris ne bénéficie dans son ensemble du lancement d'Immersive View.

Il suffit de se rendre sur la page de l'un des lieux donnés pour admirer le spectacle :

Arc de Triomphe, Paris

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, Paris

Cathédrale Notre-Dame, Paris

Château de Versailles, Versailles

Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence

Hôtel des Invalides, Paris

Musée d'Orsay, Paris

Musée du Louvre, Paris

Palais Garnier, Paris

Panthéon, Paris

Place de la Concorde, Paris

Sainte-Chapelle, Paris

Tour Eiffel, Paris

Bientôt un trajet en Immersive View

Le déploiement d'Immersive View pour des lieux emblématiques dans le monde se fait en marge du déploiement pour quatre nouvelles villes : Amsterdam, Dublin, Florence et Venise.

Rappelons par ailleurs qu'il sera prochainement possible de prévisualiser un trajet avec Vue Immersive pour les itinéraires. Encore un peu de patience...