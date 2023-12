Google planche depuis plusieurs mois sur une fonctionnalité dédiée à Messages qui devrait rapidement être populaire : la modification des messages après envoi.

L'option est déjà proposée par iMessage sur iPhone ainsi que sur Whatsapp, et permet de rectifier des erreurs afin de limiter les quiproquos ou de revenir sur ses propos. De plus en plus d'applications de messagerie tentent d'implanter cette fonctionnalité qui peut se révéler bien pratique pour les utilisateurs.

Récemment, la dernière version bêta de Google Messages présentait quelques lignes de codes affairant à une telle fonctionnalité. Malheureusement, l'option n'est pas activée ni même disponible en l'état pour l'instant.

Les modifications sur les messages pourraient être réalisées selon plusieurs critères : tant que le message n'a pas été lu par le destinataire, ou dans un temps défini après l'envoi initial du message.

On ne sait pas si Google ajoutera une notification au destinataire pour prévenir que le message a été modifié ou non. Aucune date n'a été annoncée quant au déploiement de la fonctionnalité.