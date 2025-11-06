L'invasion de Nano Banana continue. Après avoir démontré sa puissance dans Google Photos et Search, le modèle d'IA de Google s'attaque désormais à nos conversations. La dernière version bêta de Google Messages (20251031), disséquée par Android Authority, révèle l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue : "Remix".

L'idée est simple : permettre aux utilisateurs de transformer n'importe quelle image, qu'elle soit envoyée ou reçue, directement depuis la fenêtre de chat. C'est la fusion de la messagerie instantanée et de la génération d'images IA.

Comment fonctionnera ce "Remix" ?

La simplicité est le principal argument qui pourrait séduire nombre d'utilisateurs. L'option "Remix" (reconnaissable à son icône de banane jaune) apparaîtra dans le sélecteur de médias ou en appuyant longuement sur une image dans le chat. En cliquant, une nouvelle interface s'ouvre, vous proposant des suggestions ou un champ de texte libre.





Vous pourrez alors taper "transforme-le en star disco des années 70" ou "mets-le dans un style figurine". En quelques secondes, l'IA génère l'image modifiée, prête à être renvoyée dans la conversation. Il sera possible de "remixer" ses propres photos avant envoi, mais aussi les photos que vos amis vous envoient.

Quelles sont les limitations de cette fonction ?

D'abord, la confidentialité. Google prévient que les images seront envoyées sur ses serveurs pour être traitées par Nano Banana ; il n'y a pas de traitement en local. Il est donc déconseillé d'utiliser Remix sur des photos contenant des informations sensibles.





Ensuite, la capacité. Du code découvert dans l'application mentionne une limite d'utilisation : "Vous avez atteint le nombre maximum de remixes pour la journée, essayez à nouveau demain." Google pourrait imposer un quota journalier pour gérer la charge des serveurs, ou réserver l'accès illimité aux abonnés Google One. Enfin, la fonction semble limitée à une seule image à la fois.

Pourquoi cette intégration est-elle importante ?

C'est la stratégie globale de Google qui se dessine : diffuser son IA partout. Nano Banana est populaire car il est particulièrement doué pour conserver la ressemblance des visages lors des modifications. En l'intégrant à Messages, Google rend l'édition IA aussi simple et rapide que l'envoi d'un GIF ou d'un Photomoji.





Cela transforme l'application de messagerie en un outil de création en temps réel, sans jamais avoir besoin de basculer vers une autre application d'édition.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Google Nano Banana ?

C'est le nom du modèle d'intelligence artificielle de Google spécialisé dans la génération et l'édition d'images. Il est réputé pour sa capacité à créer des images détaillées et à maintenir la ressemblance des visages lors des modifications, mieux que les outils précédents.

La fonction "Remix" est-elle disponible ?

Pas encore. Elle a été découverte dans une version bêta de Google Messages (20251031). Bien qu'elle soit fonctionnelle dans le code, elle n'a pas encore été activée par Google pour le grand public. Une annonce officielle est probablement imminente.

Remix fonctionne-t-il sans connexion Internet ?

Non. Lors de la première utilisation, une fenêtre pop-up prévient que les images sélectionnées seront envoyées aux serveurs de Google pour être traitées dans le cloud. Une connexion Internet est donc indispensable.