Afin d'aider à identifier facilement et rapidement les messages provenant d'expéditeurs légitimes, la coche bleue a été introduite pour Gmail. Google l'expérimente aussi pour les résultats affichés par son moteur de recherche.

Dans les résultats de recherche, cette coche bleue a ainsi été repérée à côté des liens de sites officiels de groupes comme Amazon, Apple, Meta ou encore Microsoft. Un clic sur la coche bleue fait apparaître un message explicatif.

" Cette icône est affichée parce que les signaux de Google suggèrent que cette entreprise est bien celle qu'elle prétend être. " Il est ajouté que Google ne peut pas garantir la fiabilité de l'entreprise ou de ses produits.

Uniquement pour des sites avec une composante e-commerce ?

À The Verge, une porte-parole de Google a confirmé un test mené à petite échelle et pour certaines entreprises dans les résultats du moteur de recherche. " Nous expérimentons régulièrement des fonctionnalités qui aident les acheteurs à identifier les entreprises de confiance en ligne. "

Source image : The Verge

Les signaux utilisés s'appuieraient notamment sur la vérification du site web, les informations dans Merchant Center de Google sur des établissements et des produits, ainsi que des examens manuels. A priori, et comme pour Gmail, la coche bleue découlerait de l'obtention d'un certificat en vertu de la norme BIMI (Brand Indicators for Message Identification) avec une marque déposée.

De manière plus confidentielle, une telle coche bleue avec le moteur de recherche Google avait déjà été observée cet été. Le test semble avoir pris un peu plus d'ampleur, sans savoir toutefois pour le moment s'il aboutira au final.