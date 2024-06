Le moteur de recherche Google décrète subitement que le défilement infini pour l'affichage des résultats n'est plus pertinent. Il s'arrête d'ores et déjà sur ordinateur et connaîtra le même sort funeste sur mobile au cours des prochains mois.

Sur ordinateur, c'est ainsi le retour à la pagination d'antan et au bouton suivant en bas de l'écran. Avec la recherche Google sur mobile, un bouton " Plus de résultats " permettra de faire apparaître la page suivante de résultats.

À Search Engine Land, un porte-parole de Google justifie seulement une volonté d'accélérer l'affichage des résultats sur un plus grand nombre de recherches, et ajoute que le chargement automatique des pages de résultats au fur et à mesure du scrolling n'a pas contribué à améliorer la satisfaction des utilisateurs.

Les tâtonnements de Google

Le scrolling infini avec le moteur de recherche Google avait d'abord été introduit sur mobile en 2021, puis sur ordinateur fin 2022.

Manifestement, Google se tâte pour trouver la bonne formule, mais le module AI Overview actuellement disponible aux États-Unis ne semble pas être une cause du retour en arrière. Ce retour ne sera pas anodin pour des sites… sachant que la majorité des utilisateurs ne va pas au-delà de la première page des résultats.

En Europe, Google Search doit conjuguer avec le Digital Markets Act (DMA). Un règlement qui touche aussi Google Maps, parmi d'autres produits du groupe. Cela explique le retrait de l'intégration de Google Maps dans les résultats du moteur de recherche.