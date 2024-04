Avec le moteur de recherche Google, la fonctionnalité " En savoir plus sur cette page " est dorénavant disponible dans une quarantaine de langues, dont le français qui fait son apparition. Elle complète la fonctionnalité " À propos de ce résultat " accessible via le menu des trois points et disponible à côté de l'URL d'un résultat de recherche.

Avant de cliquer sur un site, " À propos de ce résultat " permet d'obtenir des informations à son sujet. Il peut s'agir d'une liste des termes et des liens associés, une zone géographique, une date de publication, le type de contenu, et plus globalement des relations entre la recherche et le résultat.

" En savoir plus sur cette page " peut contenir une description tirée de Wikipédia et ce qui est dit du site sur le Web. " En disposant de plus d'informations sur le site, vous pouvez prendre une décision plus éclairée sur le fait de le visiter ", écrit Google.

Des sortes de notes contextuelles

Pour les images et sur le même principe, la fonctionnalité " À propos de cette image " devient également disponible en français. Elle est proposée depuis les trois points à côté d'une image dans les résultats de Google Images.

" À propos de cette image " informe sur l'historique d'une image, la description par d'autres sites et sources, tandis que des métadonnées peuvent éventuellement être vérifiées.

" Ces outils peuvent vous aider à obtenir le contexte dont vous avez besoin pour vous sentir plus confiant quant à ce que vous voyez en ligne, qu'il s'agisse de vérifier une image ou la source en ligne que vous consultez. "