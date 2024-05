Pour le moment uniquement disponible aux États-Unis avec le moteur de recherche Google, AI Overviews propose des résumés générés par l'IA en réponse à des requêtes formulées. Une telle évolution avec l'IA générative concerne d'autres moteurs de recherche, comme Bing précédemment et même Qwant depuis peu.

En s'appuyant sur un nouveau modèle Gemini personnalisé et des capacités accrues, Google accélère avec le recours à l'intelligence artificielle pour son moteur de recherche le plus populaire au monde. Cet emballement suscite des craintes pour le trafic des sites web, sans compter la problématique des hallucinations de l'IA.

À en croire Google, les liens inclus dans AI Overviews permettent d'obtenir plus de clics que si la page était affichée de manière plus traditionnelle dans les résultats habituels pour une requête. Les places ne seront alors que d'autant plus convoitées…

Un test des publicités dans AI Overviews

AI Overviews (auparavant Search Generative Experience) a le potentiel de provoquer un sérieux désordre pour le Web actuellement connu, tant le moteur de recherche Google en est devenu une porte d'entrée privilégiée et joue un rôle d'aiguilleur. Le modèle économique du géant publicitaire que reste Google pourrait aussi en pâtir.

C'est alors sans grande surprise que Google évoque le déploiement à venir de publicités Search et Shopping dans AI Overviews. Clairement identifiées, ces publicités s'afficheront dans la mesure où elles sont " pertinentes par rapport à la requête et aux informations contenues dans AI Overviews ", assure Google.

Les annonces des campagnes standards déjà existantes auront la possibilité d'apparaître dans AI Overviews. " Nous continuerons à tester et à apprendre de nouveaux formats, en recueillant les commentaires des annonceurs et du secteur. "

Des revenus publicitaires en hausse

Au premier trimestre de cette année, les ventes de publicité de Google (y compris YouTube) ont représenté près de 77 % de ses revenus. À 61,7 milliards de dollars, elles ont enregistré une hausse de 13 % sur un an.