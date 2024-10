Il y a près de dix ans, Google a introduit dans des résultats de son moteur de recherche un champ de recherche spécifique portant le nom de Sitelinks Search Box. Les liens sitelink sont des liens d'un même domaine qui sont regroupés sous un résultat.

Apparaissant au-dessus des liens sitelink de certains sites web, le champ de recherche permet d'effectuer des recherches propres à un site directement depuis la page des résultats de recherche de Google.

À partir du 21 novembre prochain, la barre de recherche Sitelinks Search Box ne sera plus disponible. Une suppression pure et simple qui est justifiée par une chute de son utilisation. Google précise que le retrait n'aura pas d'incidence sur le classement (ranking) ou les autres liens sitelink.

Un élément visuel juge superflu

" Cela fait plus de dix ans que nous avons annoncé pour la première fois la Sitelinks Search Box dans Google Search, et au fil du temps, nous avons constaté que son utilisation a diminué. Dans ce contexte, et pour simplifier les résultats de recherche, nous supprimerons cet élément visuel à partir du 21 novembre 2024 ", peut-on lire sur Google Search Central.