Des liens vers la Wayback Machine de l'Internet Archive s'invitent dans les résultats de recherche avec Google. L'ajout discret se fait pour une quarantaine de langues différentes et se retrouve dans le panneau " À propos de ce résultat " disponible depuis le menu à trois points.

Il faudra ensuite opter pour " En savoir plus sur cette page " afin d'afficher un lien vers la page Wayback Machine d'un site et l'accès à des versions précédentes de la page web recherchée.

" Cette collaboration avec Google souligne l'importance de l'archivage du Web et élargit la portée de la Wayback Machine, en permettant aux utilisateurs d'accéder et d'explorer encore plus facilement les contenus archivés ", écrit l'Internet Archive.

Il est précisé que le lien vers les pages web archivées ne sera pas d'actualité dans le cas où le détenteur des droits a refusé que son site soit archivé ou si la page web enfreint les règles concernant le contenu.

Après le retrait du lien en cache

L'ajout des liens vers la Wayback Machine à son moteur de recherche est présenté par Google comme un moyen d'offrir davantage de contexte. Il permet en outre de pallier le retrait du lien " En cache " qui permettait d'afficher une version antérieure d'une page web.

Le lien en cache était essentiellement une solution de secours pour des lenteurs avec un site web ou si celui-ci ne répondait pas. Google a jugé qu'il n'avait plus de raison d'être.