Depuis la fin du stockage illimité de photos sur Google Photos, le géant du Web a réussi à opérer une forte bascule vers son service payant baptisé Google One.

Désormais, Google One profite d'un parc de plus de 100 millions d'abonnés payants, un cap franchi à la veille de l'intégration toujours plus poussée de l'intelligence artificielle au sein des services du groupe.

Google One se présente comme un abonnement payant permettant principalement d'étendre l'espace de stockage partagé entre les différents services de Google (limité à 15 Go en version gratuite) : Drive, Gmail, Photos, Sheets... Pour se rendre plus séduisante, l'offre s'agrémente également de quelques extras comme un VPN, un partage de comptes et des options et outils exclusifs dans les services (stockage plein format pour les photos, outils de retouche...)

We just crossed 100M Google One subscribers! Looking forward to building on that momentum with our new AI Premium Plan (launched yesterday) offering AI features like Gemini Advanced, plus Gemini in Gmail, Docs + more coming soon. https://t.co/m7zAVop7P6 pic.twitter.com/sMdwJeq0iU — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 9, 2024

L'abandon récent du stockage gratuit et illimité des données Whatsapp et son report sur le quota des 15 go gratuit a également motivé certains utilisateurs à basculer vers Google One.

Les offres de Google restent assez attractives avec 100 Go pour 1,99€ par mois, 200 Go pour 2,99€ ou même 2 To pour 9,99€ par mois, et d'autres, plus imposantes, encore.

Google lancera d'ailleurs une offre associée à son intelligence artificielle pour 19,99€ par mois et qui proposera un accès à Gemini Advanced et Gemini Ultra.