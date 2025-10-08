Lancé il y a deux mois à peine, Opal, l'outil expérimental de Google Labs, est désormais en cours de déploiement dans 15 pays supplémentaires*. Il est conçu pour permettre la création de mini-applications IA sans aucune connaissance en programmation.

L'expansion s'accompagne d'améliorations techniques destinées à rendre la plateforme plus rapide et plus transparente pour les créateurs.

Une expansion plus rapide que prévu

Initialement disponible uniquement aux États-Unis, Opal s'ouvre maintenant à des marchés comme le Canada, l'Inde, le Japon, le Brésil et la Corée du Sud. Selon Megan Li, responsable produit senior chez Google Labs, l'accueil a dépassé toutes les attentes.

" Nous nous attendions à ce que les utilisateurs créent des outils simples et ludiques. Nous ne nous attendions pas à la vague d'applications Opal sophistiquées, pratiques et très créatives que nous avons reçue à la place. "

Cette ingéniosité des premiers utilisateurs a donc convaincu Google de la nécessité de mettre l'outil entre les mains de plus de créateurs à l'échelle mondiale.

Des améliorations apportées à l'outil

Google a mis l'accent sur deux axes d'amélioration principaux. D'abord, la fiabilité, avec un nouveau système de débogage avancé. Toujours sans code, il permet désormais de suivre l'exécution d'un processus étape par étape dans un éditeur visuel, localisant les erreurs en temps réel.

Ensuite, la performance a été revue à la hausse. Alors que la création d'une nouvelle application pouvait prendre jusqu'à cinq secondes ou plus, Google promet des temps de démarrage considérablement réduits et la possibilité d'exécuter des étapes complexes en parallèle pour diminuer l'attente.

Opal sur le marché du no-code

L'outil Opal de Google s'inscrit dans la tendance du no-code, où des instructions en langage naturel suffisent à générer des prototypes fonctionnels. La plateforme permet de décrire une application web, de visualiser le flux de travail, de le modifier de manière conversationnelle et de la partager via un simple lien.

En rendant la création d'applications IA accessible, Google se positionne face à une concurrence croissante incluant des acteurs comme Canva, Figma et Replit.

* Canada, Inde, Japon, Corée du Sud, Vietnam, Indonésie, Brésil, Singapour, Colombie, Salvador, Costa Rica, Panama, Honduras, Argentine et Pakistan.