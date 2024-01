Microsoft obtient ainsi du soutien et pas des moindres puisque c'est Google qui vient de déployer une version entièrement compatible et optimisée pour Windows ARM.

Les PC équipés de puces sous architecture ARM pourraient se multiplier dans les années qui s'annoncent, mais pour ceux qui le sont déjà, force est de constater que l'environnement logiciel ne suit pas toujours.

Windows s'offre un soutien de taille

C'est ainsi le cas de la Surface Pro 9 de Microsoft dotée d'une puce Microsoft SQ3 et qui fonctionne ainsi sur une version ARM de Windows 11. Si le marché s'accorde à dire que le marché de l'informatique devrait prochainement basculer vers l'architecture ARM, Windows a pris un peu (trop) d'avance puisque les éditeurs ne suivent pas encore majoritairement la marque.

On se retrouve ainsi avec des applications et logiciels qui ne sont pas franchement optimisés pour la plateforme avec des bugs, lenteurs, incompatibilités et autres lourdeurs liées à l'émulation sous Windows ARM. Et le tout s'ancre ainsi dans un cercle vicieux : les applications moins performantes n'attirent pas les utilisateurs, et le manque d'utilisateurs n'encourage pas les éditeurs à déployer des versions ARM de leurs applications et services...

Néanmoins, le soutien de Google pourrait changer la donne, même si le geste arrive un peu tard sachant que Google optimise déjà son navigateur pour ses Chromebooks qui sont tous équipés de puces ARM...

Google pourrait ainsi encourager d'autres éditeurs à lui emboiter le pas, et Microsoft va pouvoir doper un peu plus sa communication autour de l'intégration des nouvelles puces Snapdragon X Elite dans ses prochains appareils.