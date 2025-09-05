Google annonce l'intégration de son modèle d'IA de pointe Veo 3, directement dans Google Photos. Une mise à niveau qui permet de donner vie à n'importe quelle image en la transformant en une courte vidéo.

Auparavant réservé aux abonnements payants comme AI Ultra, cet outil est maintenant accessible gratuitement avec la populaire application, bien qu'avec certaines limites.

Veo 3 : une mise à niveau spectaculaire

Le modèle Veo 3 vient remplacer la mouture précédente Veo 2 qui alimentait déjà la fonction « Photo en video ». À partir des images statiques, le résultat est une amélioration de la qualité des clips générés en matière de résolution et de fidélité.

L'application génère des vidéos de quatre secondes (contre six secondes avec Veo 2), mais sans le son. Les utilisateurs verront un filigrane visuel sur leurs créations, et un filigrane numérique invisible (SynthID) y sera également ajouté pour assurer la transparence.

D'abord aux États-Unis

Seulement aux États-Unis, les utilisateurs peuvent se rendre dans le nouvel onglet « Créer » de Google Photos. Une fois l'option « Photo en video » sélectionnée, il suffit de choisir une image et de cliquer sur l'une des deux propositions : « Subtle movement » (Mouvement subtil) pour une animation discrète, ou « I'm feeling lucky » (J'ai de la chance) pour un effet surprise.

Google indique qu'il est possible de faire danser les sujets des photos ou de les couvrir de confettis. Les utilisateurs de la version gratuite disposent d'un nombre limité de générations par jour, tandis que les abonnés AI Pro et Ultra bénéficient de plus de générations.

Un nouveau centre de créativité

Google souhaite faire de l'onglet « Créer » le hub créatif de Google Photos. Hormis la transformation de photos en vidéos, cet espace centralise plusieurs outils basés sur l'IA.

Par exemple, donner un style manga ou croquis à une photo, obtenir un montage dynamique des dernières vacances, assembler plusieurs photos dans des mises en page variées, ajouter un effet 3D aux clichés, transformer une série de photos en un GIF animé.