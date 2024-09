En matière de recherche, de grosses améliorations sont au programme pour Google Photos. Au lieu de simples mots-clés, il sera désormais possible de rechercher des photos et des vidéos spécifiques de manière plus intuitive et en langage naturel.

Google donne des exemples de requêtes avec une description du type " Alice et moi en train de rire ", " Faire du kayak sur un lac entouré de montagnes " ou encore " Emma en train de peindre dans l'arrière-cour. " Les résultats obtenus pourront être triés par date ou par pertinence.

Présentée comme une recherche améliorée, cette nouveauté est disponible pour tous les utilisateurs de Google Photos sur Android et iOS, mais uniquement en anglais pour le moment. Un déploiement pour d'autres langues est prévu au cours des prochaines semaines.

L'arrivée de Ask Photos (Gemini)

Dévoilée au mois de mai dernier et s'appuyant sur les capacités multimodales des modèles d'IA Gemini, la fonctionnalité Ask Photos fait ses débuts dans le cadre des Google Labs et un accès anticipé pour un nombre limité d'utilisateurs aux États-Unis.

Ask Photos (Demander à Photos) offre une recherche conversationnelle dans la bibliothèque Google Photos. Ask Photos est en mesure de comprendre le contexte dans des contenus (personnes les plus importantes, lieux, loisirs, plats préférés…) et d'extraire des détails pour aider à trouver des souvenirs et des informations.

Faute de réponse immédiatement satisfaisante, l'aspect conversationnel de la fonctionnalité permet de l'aiguiller dans une meilleure direction. Des exemples cités sont " Où avons-nous campé la dernière fois que nous sommes allées à Yosemite ? " et " Qu'avons-nous mangé à l'hôtel Stanley ? "

Ask Photos pourra également faire diverses suggestions afin de réaliser des tâches au-delà de la recherche, comme la sélection des meilleurs clichés d'un événement à partager dans un album.

Un rappel de Google

Google souligne que les données dans Google Photos ne sont jamais utilisées à des fins publicitaires.

" Pour nous aider à améliorer Ask Photos, les requêtes peuvent être examinées par des humains, mais uniquement après avoir été déconnecté de votre compte Google afin de protéger votre vie privée. "