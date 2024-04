Avec Google Photos, des fonctionnalités pour des retouches avancées s'appuyant sur l'IA générative, et actuellement réservées aux appareils Pixel ou aux abonnés Google One, vont être disponibles pour un plus grand nombre de personnes sur Android et iOS.

C'est à partir du 15 mai prochain que l'accès à Magic Editor (Retouche magique) sera en quelque sorte démocratisé. Hormis des caractéristiques techniques à satisfaire, il y aura toutefois une limite à cette forme de gratuité.

Un smartphone devra disposer d'une puce 64 bits, au moins 4 Go de RAM et fonctionner avec Android 8.0 ou version ultérieure. Pour l'iPhone, iOS 15 sera le minimum requis. La barrière n'est pas trop haute, mais les modifications avec la Retouche magique se cantonneront à 10 enregistrements par mois.

Google précise qu'après les 10 enregistrements mensuels, et à défaut d'un appareil Pixel, il faudra le cas échéant passer à un forfait Google One Premium de 2 To ou plus pour continuer à enregistrer les modifications apportées par Magic Editor.

Et des outils d'IA plus anciens

Toujours à partir de la mi-mai, d'autres fonctionnalités de retouche Google Photos (plus anciennes) seront plus amplement disponibles sans frais. Elles comprennent notamment Magic Eraser (gomme magique), Photo Unblur (anti-flou) et Portrait light (éclairage portrait).

Une liste complète est proposée dans un billet sur l'aide de Google Photos. " Ces outils seront déployés progressivement à partir du 15 mai et au cours des semaines suivantes. "

À souligner que les derniers smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google conserveront bien des exclusivités, comme Best Take (meilleure prise) pour l'amélioration des photos de groupe et des sujets sous leur meilleur jour.