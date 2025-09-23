Les lancements de nouveaux smartphones sont rarement un long fleuve tranquille, et la série des Google Pixel a une longue histoire de bugs de jeunesse. Le nouveau Pixel 10 Pro XL ne fait pas exception.

Alors que ses performances photo et la luminosité de son écran sont saluées, un problème plus sournois vient gâcher l'expérience : des variations de volume inexplicables lors de l'enregistrement de vidéos. Après enquête, il s'avère que le coupable n'est pas un bug logiciel, mais bien un choix de conception matériel qui a des conséquences pour le moins inattendues.

Comment un simple changement de design a-t-il créé ce bug ?

Le problème, mis en lumière par Artem Russakovskii du site Android Police, se manifeste par des pics de volume soudains lorsque l'utilisateur zoome ou dézoome en filmant.

Après avoir contacté les ingénieurs de Google, la cause a été identifiée : sur le Pixel 10 Pro XL, la position du microphone inférieur et du haut-parleur a été inversée par rapport aux modèles précédents.

Cette décision partait d'une bonne intention : éviter que la main droite des joueurs ne couvre le haut-parleur en mode paysage. Une idée louable pour le gaming, mais qui a créé un effet de bord désastreux pour la vidéo.

Pourquoi les droitiers sont-ils les plus pénalisés ?

Avec ce nouvel agencement, le microphone se retrouve exactement là où la paume d'un droitier vient naturellement se poser pour stabiliser le téléphone en mode paysage. Lorsqu'on ajuste sa prise pour utiliser le zoom avec le pouce, la pression sur le micro varie, ce qui provoque ces fameux pics de volume et un son étouffé.





Il ne s'agit donc pas d'un défaut de fabrication, mais bien d'un compromis de design qui pénalise une large partie des utilisateurs. Pour les gauchers, le problème est inexistant, mais pour les autres, l'ergonomie naturelle de la prise en main est directement source du problème.

Existe-t-il une solution pour corriger ce problème ?

Puisqu'il s'agit d'un problème matériel, aucune mise à jour logicielle ne pourra le corriger. La seule solution, confirmée par Google, est aussi simple que contre-intuitive : il faut tenir son téléphone "à l'envers", en le pivotant de 180 degrés, pour que le microphone ne soit plus obstrué par la main.

Si cette astuce fonctionne, elle oblige les utilisateurs à changer une habitude ancrée depuis des années. C'est un compromis agaçant qui vient ternir le lancement d'un smartphone par ailleurs très performant et qui obligera les futurs acheteurs à choisir entre une bonne expérience de jeu et une capture vidéo sans prise de tête.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce problème affecte-t-il toute la gamme Pixel 10 ?

Pour le moment, le bug a été principalement identifié et confirmé sur le Google Pixel 10 Pro XL. Il n'est pas encore certain si le design a été modifié de la même manière sur le Pixel 10 et le Pixel 10 Pro standards, et s'ils sont donc sujets au même problème. Les retours des utilisateurs dans les prochaines semaines permettront de le clarifier.

Google va-t-il proposer un correctif ?

Non, car il ne s'agit pas d'un bug logiciel. Le positionnement du microphone est un choix de conception matériel définitif. La seule "solution" est donc d'adapter sa manière de tenir le téléphone, comme le recommande l'entreprise.

Est-ce que l'ancienne position du micro sur les Pixel 9 posait problème ?

Oui, pour les joueurs. Sur les modèles précédents, il était fréquent que la main droite étouffe le son du haut-parleur lors de sessions de jeu en mode paysage. En voulant corriger un problème d'ergonomie, Google en a involontairement créé un autre, illustrant la complexité de satisfaire tous les usages sur un design aussi compact.