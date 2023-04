En cette fin de semaine, les offres tombent et nous allons vous en faire profiter. Il y en aura pour tous les gouts, et tous les budgets, tout au long de la journée.

Commençons par le smartphone Google Pixel 7. Ce mobile est doté d'un écran QHD+ de 6,7". Propulsé par 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, il saura se rendre utile dans toutes les circonstances. Son capteur photo principal de 50 MP vous permettra de capturer vos meilleurs moments, sachant que ce dernier est reconnu pour l'extrême qualité de ses photos. La batterie de l'appareil vous octroie plus de 24 heures d'autonomie.

Ce smartphone Google Pixel 7 est proposé à 549,99 € au lieu de 799 € soit 31% de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite, pour le lendemain.





Continuons avec la TV Samsung UE43AU7172. Ce téléviseur de 43" (108 cm) est doté d'une dalle VA 50 / 60 Hz boosté par un processeur Crystal 4K. Il possède toutes les fonctions connues des smart TV ainsi que le WiFi et Bluetooth. Ses trois côtés sans bord élargissent votre écran afin de vous faire profiter au maximum de l'image.

Cette TV Samsung UE43AU7172 est vendue 354,99 € au lieu de 438 € soit 19% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 33,99 € pour la livraison, sous 6 jours.





Enchainons avec la tondeuse robot Gardena SILENO Life. Ce robot tondeur dispose d'une autonomie de tonte pour une surface d'environ 1000 m². Sa hauteur de coupe est réglable de 20 à 50 mm et il peut grimper des pentes allant jusqu'à 35%, afin de s'adapter à tous types de terrains. Le nettoyage est on ne peut plus simple, avec votre tuyau d'arrosage. Notons que ce robot tondeur peut fonctionner sous la pluie.

Cette tondeuse robot Gardena SILENO Life est vendue 1210,09 € au lieu de 1612 € soit 25% de ristourne. La livraison est offerte, sous 5 jours.





