Pour sa série de smartphones Pixel, Google a pris l'habitude d'ajouter à ses modèles de référence un troisième appareil mobile Pixel a à la configuration un peu plus légère.

Avec la gamme Pixel 7, cette habitude devrait être maintenue avec un Pixel 7a en préparation qui reprendra les grandes lignes du design et des caractéristiques de la lignée actuelle, tout en proposant un tarif plus attractif.

Une nouvelle fois, le leaker OnLeaks propose avec le site Smartprix et bien en avance le design du futur smartphone qui devrait offrir 9 mm d'épaisseur et les mêmes dimensions que le Pixel 6a.

Un design désormais connu

On retrouve un écran plan qui devrait offrir une résolution FHD+ et rafraîchissement de 90 Hz, avec un poinçon centré et un lecteur d'empreintes digitales caché sous l'affichage.

Le bandeau à l'arrière accapare toute la largeur de l'appareil mobile pour loger deux capteurs photo (Sony IMX787 et Sony IMX712 présumés) et un flash déporté à l'autre bout du bloc photo.

Bouton d'alimentation et touches de volume sont placés sur la même tranche à droite et l'on retrouve le traditionnel port USB-C et une grille de haut-parleur sur la tranche inférieure.

Charge sans fil et Bluetooth LE

Le Pixel 7a embarquera sans doute un processeur mobile de la famille Google Tensor et l'une des nouveautés pourrait venir du support de la charge sans fil en plus d'une charge rapide filaire.

Parmi les caractéristiques évoquées, le Bluetooth LE (Low Energy) serait de la partie et le Pixel 7a est pressenti pour un lancement début 2023.

On notera que les premières informations autour de la future gamme Pixel 8 embarquant Android 14 et un processeur Google Tensor G3 ont déjà commencé à circuler sur la Toile.