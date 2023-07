Google a de plus en plus de mal à conserver le secret autour de ses prochains smartphones et les Pixel 8 font déjà l'objet de plusieurs fuites.

On constate ainsi que Google ne va pas révolutionner le genre et que la marque compte surtout assurer le coup avec sa prochaine puce Tensor avant de se lancer dans des configurations plus originales que le reste du marché.

Des évolutions mineures en vue

Les Pixel 8 et 8 pros profiteront ainsi d'évolutions mineures par rapport aux Pixel 7, mais ce n'est pas un mal puisque cela devrait permettre d'aboutir à des smartphones bien dotés tout en misant un peu plus sur la fiabilité.

On apprend ainsi que les Pixel 8 et 8 Pro verront leur puissance de charge évoluer très légèrement, passant de 20 à 24W. C'est bien en dessous de tout ce qui se fait de sérieux sur le marché puisque l'on dépasse actuellement les 100W sur plusieurs smartphones haut de gamme... Il ne faudra donc pas compter recharger son Pixel 8 Pro en moins de 4 heures.

Concernant la capacité de la batterie, elle évolue également très légèrement, passant de 4270 mAh sur Pixel 7 à 4485 mAh sur Pixel 8 et 4950 mAh sur Pixel 8 Pro. Coté charge sans fil, on reste sur du 23W...

Clairement, ce ne sont pas ces aspects qui se présenteront comme le principal argument de vente pour les deux appareils...