Google a officiellement lancé ses Pixel 7 en octobre dernier mais les regards se tournent déjà vers les prochains modèles attendus en 2023. Et il se murmure que le Pixel 8 pourrait profiter d'une grande nouveauté au niveau de son module photo.

Une fuite révèle ainsi quelques détails intéressants du côté du module photo embarqué au sein du Pixel 8 de Google. La marque a toujours mis un point d'honneur à proposer de la photographie de qualité sur ses appareils, et ce même en réorientant ses appareils vers le milieu de gamme.

Pixel 8 : la photographie dopée par le HDR échelonné

Les Pixel 7 ont globalement été félicités pour leurs capacités en photographie, et le Pixel 8 devrait aller bien plus loin.

Un développeur a ainsi fouiné dans le code de l'application Camera Go de Google et découvert des références aux nouveaux appareils de Google aux noms de code Husky et Shiba. On peut ainsi découvrir des mentions à la fonctionnalité "Staggered HDR MODE", soit un mode HDR échelonné.

Google's 2023 flagship Pixels to include support for staggered HDR - ? pic.twitter.com/ZfWtwQBykY — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) December 19, 2022

Ce mode se différencie de la technologie HDR+ qui réalise 5 clichés très rapidement avec des réglages différents pour créer un mélange des clichés et optimiser les zones de lumière et d'ombre.

Le HDR échelonné va plus loin en prenant uniquement 3 prises de vue, mais moins rapidement. Chaque capture profite d'un temps d'exposition différent : court, moyen et long, et le cliché est ensuite recombiné. Le résultat est ainsi plus détaillé bien mieux optimisé qu'avec le HDR+.

Pour profiter de cette technologie, Google devrait s'appuyer sur un tout nouveau capteur produit par Samsung : le GN2 de 50 mégapixels.