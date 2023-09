Il semblerait que Google nous refasse le coup : après avoir lancé sur le marché ses premiers smartphones Nexus à pris très raisonnables, la confiance prise a entrainé une hausse significative des prix.

Et bien l'affaire pourrait se reproduire avec les Pixel désormais... Google avait fait le choix de proposer des appareils bien équipés sans miser pour autant sur l'ultra premium pour aller concurrencer les appareils à plus de 1000 euros, testant récemment sa capacité à produire ses propres jeux de puces.

Après un certain succès et quelques inquiétudes, Google a repris confiance et le naturel revient au galop : les Pixel 8 seront proposés à des tarifs en hausse sur la précédente génération.

Une hausse significative des prix

Selon des fuites issues de sources jugées très fiables, on peut s'attendre à cette grille tarifaire en France :

Pixel 8

version 128 Go : 799€

version 256 Go : 859€

Pixel 8 Pro

Version 128 Go : 1099€

version 256 Go : 1159€

version 512 Go: 1299€

Rappelons qu'à leur lancement, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro étaient respectivement affichés à 649 et 899 euros. On constate donc une hausse située entre 150 et 200 euros.

Certes de précédentes rumeurs évoquaient des hausses bien plus importantes, mais pas de quoi rassurer toutefois : les Pixel 8 seront bien plus chers que les Pixel 7 et Google va devoir trouver de sérieux arguments pour justifier cette hausse, et pas uniquement celui du suivi étendu du logiciel sur ses appareils.