C'est le 4 octobre prochain que Google compte lever le voile sur ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro mais la marque a déjà partagé quelques informations sur sa nouvelle gamme à une poignée de journalistes.

Une vidéo en particulier a été dévoilée pour mettre en avant les caractéristiques de la partie photo des appareils. L'occasion pour Google de mettre en lumière certaines fonctionnalités comme le Real Tone, Night Sight, Super Res Zoom, mais aussi des fonctions dédiées à l'astrophotographie, l'outil permettant de modifier les clichés en supprimant des passants ou en changeant des visages...

La partie vidéo a également été détaillée avec quelques fonctionnalités comme Video Boost, Night Sight ainsi qu'Audio Eraser, correction du grain de la peau.

Le Pixel 8 aura droit à 2 capteurs : un principal de 50 MP avec zoom 8X et ouverture f/1,68 ainsi qu'un ultra grand angle de 12 MP à f/2,2.

Le Pixel 8 Pro quant à lui profitera d'un triple capteur photo avec un capteur principal similaire à celui du Pixel 8 associé à un grand angle de 48 MP à f/1,95 et un téléobjectif 48 MP f/2,8 avec zoom optique 5X et jusqu'à 30x en hybride.