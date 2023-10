C'est aujourd'hui que Google tiendra sa conférence qui vise à lancer sur le marché ses nouveaux smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro, mais la marque n'a pas réussi à conserver tout le mystère autour de ses appareils.

Les fuites ont été nombreuses ces dernières semaines, jusqu'à voir une vidéo du déballage des deux appareils s'inviter sur la toile.

La chaine PBKreviews propose ainsi deux Shorts sur YouTube permettant de voir le déballage des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. L'occasion de confirmer un peu plus le design des appareils et le contenu des deux boites.

Côté packaging, il faut s'attendre au minimum du côté des appareils : smartphone, câble USB-C, outil pour carte SIM, adaptateur Quick Switch et notice. L'appareil reprend le design du Pixel 7 sans modification particulière.

Pour le Pixel 8 Pro, on constate une nouvelle organisation des capteurs photo. On repère également l'arrivée d'un nouveau capteur permettant de mesurer la température. Autre changement notoire : l'écran légèrement incurvé cède désormais la place à un écran plat.

Plus que quelques heures pour découvrir plus en profondeur les détails techniques des deux appareils ainsi que leur prix.