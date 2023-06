ArsTechnica se faisait une joie de pouvoir tester le Pixel Fold, dernier smartphone en date de Google ayant la particularité d'être également le premier appareil de la marque à proposer un écran pliable.

Inspiré du Galaxy Z Fold de Samsung avec une ouverture en mode livre, le Pixel Fold peut être déplié pour passer de son écran 5,8 pouces externe à son grand écran interne dépliable de 7,6 pouces de diagonale.

Des écrans pliables qui restent fragiles

On avait déjà vu des problèmes d'écran et de charnière sur la toute première génération d'appareils pliables de Samsung, et il semble que Google soit parti pour en souffrir aussi puisque le modèle de test reçu par Ron Amadeo d'ArsTechnica s'est littéralement éteint pour de bon au bout de 4 jours seulement.

Le testeur indique que l'appareil n'a pas subi de test intensif, il n'en a pas eu le temps... La dégradation est arrivée par étapes : tout d’abord c'est une bande de 10 pixels au bas de l'écran qui a arrêté de fonctionner, puis toute la dalle. Le côté gauche de l'écran a rapidement refusé les commandes tactiles, avant qu'une tache blanche ne recouvre tout l'écran.

Après analyse, c'est la bande au niveau du bord de l'écran qui aurait été perforée, une zone qui n'est pas protégée et se veut particulièrement fragile. Cette zone est particulièrement malmenée par le pliage à plat du Pixel Fold, fonctionnalité pourtant mise en avant par Google.

Aucun smartphone pliable n'est à l'abri de ce genre de problème, les écrans flexibles étant connus pour leur fragilité, mais le Pixel Fold imposerait trop de contraintes à son écran, ce qui amènerait à une usure prématurée et des risques accrus de perforation comme celui décrit.

Google ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, et on se demande comment la marque fera face aux clients qui pourraient souffrir du même problème.