Le premier smartphone pliant de Google va-t-il enfin se montrer prochainement ? Après des années de rumeurs et quelques affirmations de sa mort prématurée, des rendus supposés du Pixel Fold ont tenté de montrer son design proche du style des nouveaux Pixel et un format mi-smartphone mi-tablette et refait naître l'espoir d'un lancement dans peu de temps.

Cela ne sera sans doute pas pour 2022 comme on pouvoir l'espérer il y a quelque temps mais les indices s'accumulent concernant une apparition l'an prochain. Et ce ne sont pas les benchmarks qui diront le contraire.

Le Pixel Fold semble en effet avoir fait un passage sur Geekbench, livrant quelques informations. Le nom de code du smartphone pliant serait donc Google Felix et il tournerait logiquement sous Android 13.

Le Soc des Pixel 7

Le point suggérant un lancement proche est qu'il embarque un processeur mobile Google Tensor G2, comme la série de smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro lancée cet automne.

Le modèle testé embarquait 12 Go de RAM, comme le modèle Pro. Si la configuration hardware est similaire, le futur smartphone sera sans doute un peu en-dessous du Pixel 7 Pro en matière de performances en ayant deux écrans à gérer.

Sur Geekbench, le Pixel Fold, si c'est bien lui, obtient des scores de 1047 points en test single core et de 3257 points en test multicore, ce qui, à ce stade, ne signifie pas encore grand-chose si l'appareil mobile et son logiciel ne sont pas finalisés.

Des caractéristiques encore incertaines

Le Pixel Fold miserait sur un affichage interne pliable OLED de 7,6 pouces et un grand écran secondaire permettant de l'utiliser lorsqu'il est replié. Les rendus montrent un bloc de trois capteurs photo réunis dans un bandeau avec sans doute un module photo principal, un ultra grand angle et un téléobjectif mais leurs caractéristiques sont encore incertaines.

Le leaker Jon Prosser, à l'origine des rendus, a évoqué un tarif de 1799 dollars pour le Pixel Fold, avec un lancement qui se jouerait sur le mois de mai 2023, peut-être aux alentours de l'événement développeurs annuel Google I/O.