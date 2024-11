Pour la protection des utilisateurs Android contre les escroqueries et les fraudes, Google introduit une fonctionnalité baptisée Scam Detection. Elle entre dans le cadre de l'application Phone by Google (Téléphone de Google) sur smartphone pour les appels téléphoniques.

Scam Detection utilise l'IA et une exécution sur l'appareil afin d'avertir en temps réel d'un appel potentiellement frauduleux. La détection de modèles de conversation généralement associés aux arnaques entre en jeu.

Google évoque des appelants se faisant passer pour des entreprises ou des appels urgents suite à de prétendues violations de données, par exemple une demande de transfert de fonds en raison d'une soi-disant compromission d'un compte bancaire.

Si un appel est détecté comme une arnaque par Scam Detection, une notification apparaît et avertit l'utilisateur pour savoir s'il souhaite mettre fin à l'appel. Hormis un avertissement visuel, il pourra s'agir d'une alerte audio et haptique.

Patience pour Scam Detection

Avec la notion de confidentialité en tête, Google insiste sur un modèle de détection et un traitement entièrement intégrés à l'appareil. " Aucun audio de conversation ni aucune transcription ne sont stockés sur l'appareil, envoyés aux serveurs de Google ou ailleurs, ou récupérables après l'appel. "

Il sera possible d'activer Scam Detection via les paramètres de l'application Téléphone, voire pendant un appel. Pour le moment, le déploiement en bêta de Scam Detection ne concerne que les utilisateurs de smartphones Google Pixel 6 et versions ultérieures aux États-Unis (uniquement en anglais).

Sur les smartphones Pixel 9, c'est le modèle Gemini Nano qui est la manœuvre. Reste que la bonne surprise est de constater que Scam Detection n'oubliera pas des smartphones Pixel plus anciens, grâce à d'autres modèles de machine learning sur l'appareil.

" Nous sommes impatients de tirer des enseignements de cette version bêta et des commentaires. […] Nous vous en dirons plus sur Scam Detection dans les mois à venir ", écrit Google. A priori… le déploiement à grande échelle de cette fonctionnalité mettra du temps.

Une nouvelle protection avec Google Play Protect

Avec Live Threat Detection dans Google Play Protect et pour des alertes en temps réel, la disponibilité est plus ample. Cette protection concerne d'ores et déjà les Pixel 6 et plus, puis elle sera disponible sur des appareils Android d'autres fabricants dans les prochains mois.

Pour son lancement, cette détection des menaces se concentre sur les logiciels espions de type stalkerware, et ainsi du code susceptible de recueillir des données personnelles ou sensibles à des fins de surveillance sans le consentement de l'utilisateur.

La détection a lieu sur l'appareil et de manière à préserver la confidentialité grâce à l'infrastructure Android dédiée Private Compute Core pour la gestion des données personnelles et des technologies private by design.

Ultérieurement, d'autres types d'applications dangereuses s'ajouteront à la détection sous l'égide de Live Threat Detection dans Google Play.