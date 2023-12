Dans le cadre du Feature Drop de ce mois de décembre, Google déploie un mode réparation pour ses appareils Pixel. Avec Android 14, il est proposé du smartphone Pixel 6 au plus récent Pixel 8 Pro, en soulignant cependant que le Pixel 6a fait exception.

Disponible via les Paramètres et Système, le mode réparation est présenté comme un environnement sécurisé à activer pendant la réparation d'un appareil par des techniciens. " Ce mode empêche d'autres personnes d'accéder à vos applications et vos données personnelles (photos, messages, contacts, etc.). "

Le mode réparation nécessite au moins 2 Go d'espace de stockage. Recommandé avec un verrouillage d'écran sécurisé pour une meilleure protection des données, il repose sur le démarrage d'une nouvelle version d'Android dans une partition sécurisée et dédiée, où les fonctions sont limitées.

À la place de la configuration d'usine

Lors de l'envoi d'un smartphone Pixel en réparation, ce mode fait écho au mode maintenance de Samsung pour des appareils Galaxy. En se substituant au rétablissement de la configuration d'usine, il évite de devoir effacer et restaurer des données… même si la sauvegarde des données reste recommandée. Une mésaventure peut toujours arriver avec une réparation.

En plus de renforcer la protection de la vie privée, Google souligne que le mode réparation facilite l'exécution des diagnostics pour les techniciens. Il est à désactiver quand le smartphone est rendu pour retrouver son environnement personnel.

Les modifications apportées en mode réparation ne sont pas enregistrées en le quittant. Si une mise à jour du système est installée en mode réparation, elle est par contre conservée par la suite.