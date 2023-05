Application et service pour jouer à des jeux mobiles sur PC, Google Play Games a fait une timide apparition l'année dernière dans le cadre d'une version bêta. Il est toujours question d'une bêta, mais Google annonce la disponibilité de Google Play Games pour PC dans davantage de pays.

Un peu moins d'une soixantaine de pays sont désormais concernés, suite à l'ajout d'une quarantaine de pays en Europe. La France figure parmi les nouveaux arrivants, au même titre que la Belgique, Luxembourg ou encore la Suisse.

Pas pour l'ordinateur Mac

Afin de prendre part à la bêta, la configuration minimale demandée pour un PC est Windows 10 (version 2004), processeur avec quatre cœurs physiques, GPU Intel UHD Graphics 630 ou équivalent, 8 Go de RAM, disque SSD avec 10 Go d'espace de stockage, compte d'administrateur Windows et virtualisation matérielle activée.

À souligner que l'activation de l'hyperviseur Windows (plateforme de virtualisation) est sollicitée lors de l'installation. En outre, et pour de meilleures performances de jeu, Google recommande une configuration comprenant un processeur avec huit cœurs logiques, un GPU adapté aux jeux comme le Nvidia GeFroce MX450 cité en exemple.

Un compte Google personnel est nécessaire et il est possible de synchroniser une progression et gagner des points Play, pour un jeu sur un ordinateur ou sur un appareil mobile. Plus d'une centaine de titres sur Android sont de la partie.

Sortie de bêta inconnue

Avec prise en charge du clavier et de la souris, la solution proposée avec Google Play Games pour PC est différente de l'intégration de l'Amazon Appstore dans le Microsoft Store. Cette dernière exploite le Windows Subsystem for Android de Windows 11 dans une machine virtuelle Hyper-V.

Google ne précise pas un calendrier de fin pour la bêta de Google Play Games pour PC, ni une disponibilité générale.