Le jeu sur Android s'apprête à connaître un lifting avec les profils sur Google Play. Une mise à jour qui laisse augurer une expérience plus unifiée et sociale.

Déployée dès le 23 septembre 2025, mais seulement le 1er octobre en Europe (Espace économique européen et Royaume-Uni), cette transformation va centraliser toutes vos informations de joueur directement au sein du Google Play Store, rendant l'application dédiée obsolète pour cette fonction.

Un profil social inspiré de Steam

La nouveauté la plus visible est la métamorphose du profil de joueur. La mise à jour permettra d'afficher publiquement des statistiques, la progression dans les jeux, ainsi que le temps qui y a été consacré. Il sera également possible de suivre d'autres joueurs pour consulter leurs actualités.

Cette approche n'est pas sans rappeler ce que proposent des plateformes comme Steam, PlayStation ou Xbox depuis des années. L'idée est de créer une communauté et de permettre aux joueurs de partager et comparer leurs exploits plus facilement.

Quelles données seront utilisées ?

Pour alimenter ces nouvelles fonctionnalités, Google va ajuster la manière dont il traite vos informations.

Le système collectera principalement votre activité de jeu, les titres que vous avez installés et auxquels vous avez joué, quand, et pendant combien de temps. Certains développeurs partenaires pourront aussi transmettre des informations plus spécifiques comme vos classements ou vos succès débloqués en jeu.

Lors d'une première connexion, une option unique sera proposée pour importer l'historique de jeu passé, afin de remplir le nouveau profil dès le départ avec des statistiques complètes.

Le contrôle reste entre vos mains

Google insiste sur le fait que l'utilisateur garde la maîtrise de ses données de jeu. Le profil utilisera par défaut les paramètres de visibilité actuels et un profil pourra être gardé privé si souhaité. Il sera toujours possible de masquer l'activité ou, plus radicalement, de supprimer entièrement le profil Play Games et toutes les données associées.

La gestion de ce qui est enregistré ou non passera, comme auparavant, par les contrôles d'activité du compte Google.