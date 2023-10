Afin de jouer à des jeux Android sur Windows 10 et Windows 11, Google propose Google Play Games pour PC. Le catalogue de jeux mobiles continue de s'enrichir et accueille depuis cette semaine Clash of Clans et Clash Royale.

Sur PC, smartphone ou Chromebook et avec compte Google personnel, la progression dans les jeux est synchronisée. Concernant les nouveaux titres Clash of Clans et Clash Royale, leur déploiement dans le Play Store des Chromebooks devra toutefois encore attendre quelques semaines.

Barre de recherche, 4K et manettes

En tout, ce sont plus de 3 000 jeux mobiles à disposition et Google a (enfin) la bonne idée de proposer une barre de recherche dans la section " Tous les jeux ", dans le but de faciliter la recherche d'un titre en particulier.

D'autres évolutions concernent le support de la 4K avec les jeux et moniteurs compatibles. Depuis n'importe quel jeu, un appui sur Maj + Tab permet d'opter pour la définition à disposition qui est la mieux adaptée.

Si Google Play Games pour PC prend en charge le clavier et la souris, certains jeux vont pouvoir bénéficier d'une expérience plus immersive grâce au support des manettes DualSense pour PS5, DualShock pour PS4, Xbox Series X/S et Xbox One. C'est le cas avec Asphalt 9 : Legends et Badland.

Toujours en bêta

Disponible en Europe depuis le mois de mai dernier, Google Play Games pour PC est encore en bêta. La solution nécessite l'activation de l'hyperviseur Windows qui est une plateforme de virtualisation.

La configuration minimale requise est un processeur avec quatre cœurs physiques, GPU Intel UHD Graphics 630 ou équivalent, 8 Go de RAM, disque SSD avec 10 Go d'espace de stockage, compte d'administrateur Windows et virtualisation matérielle activée.

Pour de meilleures performances de jeu, Google recommande une configuration comprenant un processeur avec huit cœurs logiques, un GPU adapté aux jeux comme le Nvidia GeForce MX450 cité en exemple.