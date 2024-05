Selon un bilan de Google pour l'année dernière, la publication sur Google Play de 2,28 millions d'applications Android a été empêchée en raison d'un non-respect des règles. Un chiffre qui est en hausse d'environ 60 % par rapport aux 1,43 million d'applications Android bloquées en 2022.

Quelque 333 000 comptes ont été bannis de Google Play, après la confirmation d'applications malveillantes ou pour des violations graves et répétées des règles. Google parle en particulier d'une lutte contre les développeurs malveillants et les réseaux de fraude. Le nombre de comptes bannis a quasiment doublé en un an.

Google révèle en outre que près de 200 000 applications Android soumises ont été rejetées ou corrigées, afin de garantir une utilisation appropriée des autorisations sensibles telles que la localisation en arrière-plan ou l'accès aux SMS.

Sans oublier le sideloading

Pour les nouveaux utilisateurs ayant mis à jour leur appareil avec la dernière version d'Android, de l'ordre de 1,5 million d'applications qui ne tirent pas parti des API les plus récentes ne sont plus disponibles dans le Play Store.

Par ailleurs, Google ajoute que plus de 5 millions de nouvelles applications malveillantes hors Play Store ont déjà été détectées, depuis l'extension de Play Protect et son renforcement grâce à une analyse en temps réel au niveau du code.

" La protection des utilisateurs et des développeurs sur Google Play est primordiale et en constante évolution. Nous lançons de nouvelles initiatives de sécurité en 2024, notamment en supprimant les applications qui ne sont pas transparentes sur leurs pratiques en matière de confidentialité ", indique Google.