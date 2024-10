Ce lundi, un juge fédéral de l'état de Californie a ordonné à Google de se mettre en conformité avec les mesures préconisées à l'issue d'un procès dont la conclusion a eu lieu il y a 10 mois de cela.

Un jury avait ainsi reconnu Google coupable d'abus de position de monopole au sein même de son Play Store. Le tribunal avait ainsi donné 8 mois à Google pour se mettre en conformité et autoriser l'installation de plateformes concurrentes à son Play Store. Ces plateformes devront être directement distribuées depuis le Play Store et non forcer l'utilisateur à passer par une installation d'APK. En marge, il se pourrait également que Google doive proposer le choix à l'utilisateur lors du premier lancement de son appareil Android, en sélectionnant ou non le Play Store ainsi que d'autres plateformes applicatives.

En marge de ces mesures, le juge Donato a également évoqué le fait que Google ne devra pas prélever de commissions aux ventes réalisées par ces boutiques tierces. Il est également prévu que Google arrête de négocier des accords avec les opérateurs téléphoniques pour installer par défaut le Google Play Store en échange d'une rémunération quelconque.

À l'annonce du verdict, c'est Tin Sweeney, directeur d'Epic Games qui partageait sa joie, indiquant lancer sa propre boutique d'applications sur Android dès 2025.

Alphabet, la maison mère de Google de son côté a fait appel de la décision. Reste que ces mesures n'ont valeur qu'auprès du marché américain, mais l'Europe pourrait en prendre bonne note dans le cadre de la mise en application du DMA.