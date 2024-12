Avec le Google Play Store, le téléchargement et l'installation en simultané d'applications a fait son apparition à la fin de l'été dernier. Une procédure qui concerne jusqu'à trois applications en même temps et revêt un aspect pratique. Elle comble également une lacune par rapport à l'App Store d'Apple.

Manifestement, Google a d'autres évolutions en tête. Selon Android Authority, une nouvelle fonctionnalité Smart Resume est en cours de développement pour le Google Play Store. Grâce à une gestion via des notifications, elle permettra aux utilisateurs de reprendre des téléchargements d'applications (ou de jeux) précédemment annulés, sans repartir de zéro.

Une telle reprise serait autorisée dans une limite de 24 heures et pour la réutilisation de fichiers temporaires. A priori, les prérequis seraient des applications d'une taille maximale d'environ 2 Go et au moins 5 Go d'espace de stockage disponible.

Un appel à la vigilance ?

Hormis Smart Replay, Android Authority a aussi repéré dans le code de l'application Google Play Store des indices de messages d'avertissement pour des applications susceptibles d'être des téléchargements de mauvaise qualité.

Les avertissements sont du type :

Cette application est fréquemment désinstallée par rapport à des applications similaires sur Play

Play dispose de données utilisateur limitées sur cette application

Cette application a peu d'utilisateurs actifs par rapport à d'autres sur Play

A priori, le message invitant à la prudence s'affichera sur la page de détails de l'application, plutôt que d'apparaître juste avant d'initier son téléchargement.