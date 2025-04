Adieu Google.fr et bonjour Google.com !

L'adresse web google.fr, porte d'entrée familière pour des millions d'internautes français vers le moteur de recherche, va progressivement laisser sa place. Google a décidé d'uniformiser l'accès à son service principal via l'adresse universelle google.com. Taper google.fr dans votre navigateur vous redirigera prochainement de manière transparente vers google.com.

Pourquoi ce changement d'adresse ?

Cette consolidation sous le domaine google.com répond à une logique de simplification technique et de cohérence de marque pour Google à l'échelle mondiale. Gérer un unique domaine principal tout en adaptant les résultats localement est techniquement plus simple que de maintenir des dizaines de domaines nationaux distincts (.fr, .de, .co.uk, etc.).

La marque a confirmé cette nouvelle stratégie le 15 avril dernier, tous les autres noms de domaine nationaux seront ainsi progressivement abandonnés au profit du seul et unique nom de domaine en .com.

Pas de panique : votre recherche reste locale

Le point essentiel de ce changement est qu'il ne modifiera pas la pertinence de vos résultats de recherche. Même en accédant via google.com, Google continuera de vous fournir des résultats adaptés à votre contexte géographique et linguistique. La localisation se fait via d'autres moyens, comme votre adresse IP, les paramètres de votre compte Google ou les signaux de localisation de votre appareil.

Ce qui ne change (presque) pas pour vous

Concrètement, pour l'utilisateur français, cette disparition annoncée de google.fr sera quasi invisible. Vous continuerez à voir une interface en français et des résultats privilégiant les sources et informations pertinentes pour la France lorsque vous effectuez une recherche depuis l'Hexagone. La seule différence notable sera l'URL affichée dans la barre d'adresse de votre navigateur.

D'ailleurs, cette redirection des résultats de recherche est en application depuis 2017 au sein de Google. Si vous utilisiez Google.com pour réaliser des recherches, vous étiez déjà renvoyés vers les résultats nationaux en fonction de votre géolocalisation.

Google rationalise donc ses adresses web en misant sur le .com global, mais grâce aux technologies de localisation, l'expérience de recherche personnalisée et adaptée à chaque pays est préservée. La fin de google.fr est donc avant tout un changement technique en coulisses, sans impact majeur pour l'utilisateur final.