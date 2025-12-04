La fin d'année se rapproche et la tradition se perpétue. Google propose son classement des tendances de recherche 2025. Une année en recherches Google qui se décline en plusieurs listes et se base sur les données de Google Trends.
De janvier à novembre 2025, il ne s'agit pas des requêtes avec le plus gros volume de recherches sur Google Search, mais des termes de recherche ayant connu un pic de trafic prononcé et remarquable par rapport à 2024.
" Ces tendances de recherche permettent de saisir les sujets spécifiques ayant particulièrement mobilisé les utilisateurs en 2025 ", écrit Google. Ci-dessous, les tendances de recherche Google 2025 pour la France.
Top Tendances de recherche
- Coupe du monde des clubs
- Werenoi
- Thierry Ardisson
- Iran
- iPhone 17
- Loïs Boisson
- Émilie Dequenne
- Jean-Marie Le Pen
- Vendée Globe
- Charlie Kirk
Personnalités politiques
- Sébastien Lecornu
- François Bayrou
- Nicolas Sarkozy
- Louis Sarkozy
- Bruno Retailleau
- Laurent Nuñez
- Friedrich Merz
- Amine Kessaci
- Claude Guéant
- María Corina Machado
Chanteurs / Chanteuses
- Dorothée
- Orelsan
- Patricia Kaas
- Kendrick Lamar
- Marine
- Louane
- Charlotte Cardin
- Theodora
- Katseye
- Bob Sinclar
Athlètes / Personnalités sportives
- Loïs Boisson
- Lamine Yamal
- Luis Enrique
- Ciryl Gane
- Florent Manaudou
- Violette Dorange
- Gianluigi Donnarumma
- Rayan Cherki
- Khamzat Chimaev
- Désiré Doué
Films
- Jurassic World : Renaissance
- Mickey 17
- Mission : Impossible – The Final Reckoning
- Conjuring : L'Heure du jugement
- Superman
- God Save the Tuche
- Destination Finale Bloodlines
- Conclave
- Bridget Jones : Folle de lui
- Sinners
Séries & Programmes TV
- Squid Game
- Good American Family
- Ginny & Georgia
- Adolescence
- Mercredi
- Severance
- Secret Story
- The Last of Us
- Astérix et Obélix : Le Combat des chefs
- Bref.
Recettes
- Clafoutis aux cerises
- Black-bass à la poêle
- Gigot d'agneau
- Crumble aux pommes
- Chocolat Dubaï
- Tiramisu aux speculoos
- Pinsa
- Tasty Crousty
- Larmes de Job
- Fedora au chocolat
IA pour
- IA pour réviser
- IA pour les maths
- IA pour les cours
- IA pour les étudiants
- IA pour générer une image
- IA pour apprendre l'anglais
- IA pour humaniser un texte
- IA pour photo
- IA pour coder
- IA pour faire un CV
Les " c'est quoi "
- Bullet point c'est quoi ?
- Cryptomonnaie c'est quoi ?
- Cadmium c'est quoi ?
- Bétharram c'est quoi ?
- Taxe Zucman c'est quoi ?
- Mpox c'est quoi ?
- Loi Duplomb c'est quoi ?
- PFAS c'est quoi ?
- ZFE c'est quoi ?
- Streamer c'est quoi ?
Expressions
- Ça veut dire quoi tralala tralala ?
- Ça veut dire quoi sigma boy ?
- Ça veut dire quoi tchiper ?
- Ça veut dire quoi wesh pelo ?
- Ça veut dire quoi bombardino crocodilo ?
- Ça veut dire quoi enough ?
- Ça veut dire quoi bbl ?
- Ça veut dire quoi 92i ?
- Ça veut dire quoi narcissique ?
- Ça veut dire quoi pov ?
Jeux vidéo
- Assassin's Creed Shadows
- Battlefield 6
- ARC Raiders
- Kingdom Come : Deliverance II
- Ghost of Yōtei
- EA Sports FC 26
- Clair Obscur : Expedition 33
- Légendes Pokémon : Z-A
- Avowed
- Mario Kart World
Livres
- La femme de ménage
- Le livre perdu des sortilèges
- De Poupette à Kenza
- Rien ne t'efface
- L'amour ouf
- La Meute
- Clamser à Tataouine
- Le Comte de Monte-Cristo
- Silo
- The Royal Thorns, tome 1 : Insomnia
Acteurs / Actrices
- Isabelle Nanty
- Lyna Khoudri
- Charlotte de Turckheim
- Vassili Schneider
- Charlotte Arnould
- Alexandre Kominek
- Charlie Hunnam
- Pedro Pascal
- Franck Pitiot
- Damson Idris
Les " apprendre à "
- Apprendre la guitare
- Apprendre à jouer aux échecs
- Apprendre à écrire des lettres
- Apprendre la peinture sur figurine
- Apprendre l'harmonica
- Apprendre à coudre
- Apprendre à chanter
- Apprendre à dessiner
- Apprendre à nager
- Apprendre à broder
Boisson & nourriture
- Ciao Kombucha
- Chocolat Dubaï
- Matcha
- Gelée de coing
- Confiture d'abricots
- Crème de pistache
- Grimace Shake
- Cachou Lajaunie
- Kadaïf
- Teriyaki