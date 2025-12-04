La fin d'année se rapproche et la tradition se perpétue. Google propose son classement des tendances de recherche 2025. Une année en recherches Google qui se décline en plusieurs listes et se base sur les données de Google Trends.

De janvier à novembre 2025, il ne s'agit pas des requêtes avec le plus gros volume de recherches sur Google Search, mais des termes de recherche ayant connu un pic de trafic prononcé et remarquable par rapport à 2024.

" Ces tendances de recherche permettent de saisir les sujets spécifiques ayant particulièrement mobilisé les utilisateurs en 2025 ", écrit Google. Ci-dessous, les tendances de recherche Google 2025 pour la France.

Top Tendances de recherche

Coupe du monde des clubs

Werenoi

Thierry Ardisson

Iran

iPhone 17

Loïs Boisson

Émilie Dequenne

Jean-Marie Le Pen

Vendée Globe

Charlie Kirk

Personnalités politiques

Sébastien Lecornu

François Bayrou

Nicolas Sarkozy

Louis Sarkozy

Bruno Retailleau

Laurent Nuñez

Friedrich Merz

Amine Kessaci

Claude Guéant

María Corina Machado

Chanteurs / Chanteuses

Dorothée

Orelsan

Patricia Kaas

Kendrick Lamar

Marine

Louane

Charlotte Cardin

Theodora

Katseye

Bob Sinclar

Athlètes / Personnalités sportives

Loïs Boisson

Lamine Yamal

Luis Enrique

Ciryl Gane

Florent Manaudou

Violette Dorange

Gianluigi Donnarumma

Rayan Cherki

Khamzat Chimaev

Désiré Doué

Films

Jurassic World : Renaissance

Mickey 17

Mission : Impossible – The Final Reckoning

Conjuring : L'Heure du jugement

Superman

God Save the Tuche

Destination Finale Bloodlines

Conclave

Bridget Jones : Folle de lui

Sinners

Séries & Programmes TV

Squid Game

Good American Family

Ginny & Georgia

Adolescence

Mercredi

Severance

Secret Story

The Last of Us

Astérix et Obélix : Le Combat des chefs

Bref.

Recettes

Clafoutis aux cerises

Black-bass à la poêle

Gigot d'agneau

Crumble aux pommes

Chocolat Dubaï

Tiramisu aux speculoos

Pinsa

Tasty Crousty

Larmes de Job

Fedora au chocolat

IA pour

IA pour réviser

IA pour les maths

IA pour les cours

IA pour les étudiants

IA pour générer une image

IA pour apprendre l'anglais

IA pour humaniser un texte

IA pour photo

IA pour coder

IA pour faire un CV

Les " c'est quoi "

Bullet point c'est quoi ?

Cryptomonnaie c'est quoi ?

Cadmium c'est quoi ?

Bétharram c'est quoi ?

Taxe Zucman c'est quoi ?

Mpox c'est quoi ?

Loi Duplomb c'est quoi ?

PFAS c'est quoi ?

ZFE c'est quoi ?

Streamer c'est quoi ?

Expressions

Ça veut dire quoi tralala tralala ?

Ça veut dire quoi sigma boy ?

Ça veut dire quoi tchiper ?

Ça veut dire quoi wesh pelo ?

Ça veut dire quoi bombardino crocodilo ?

Ça veut dire quoi enough ?

Ça veut dire quoi bbl ?

Ça veut dire quoi 92i ?

Ça veut dire quoi narcissique ?

Ça veut dire quoi pov ?

Jeux vidéo

Assassin's Creed Shadows

Battlefield 6

ARC Raiders

Kingdom Come : Deliverance II

Ghost of Yōtei

EA Sports FC 26

Clair Obscur : Expedition 33

Légendes Pokémon : Z-A

Avowed

Mario Kart World

Livres

La femme de ménage

Le livre perdu des sortilèges

De Poupette à Kenza

Rien ne t'efface

L'amour ouf

La Meute

Clamser à Tataouine

Le Comte de Monte-Cristo

Silo

The Royal Thorns, tome 1 : Insomnia

Acteurs / Actrices

Isabelle Nanty

Lyna Khoudri

Charlotte de Turckheim

Vassili Schneider

Charlotte Arnould

Alexandre Kominek

Charlie Hunnam

Pedro Pascal

Franck Pitiot

Damson Idris

Les " apprendre à "

Apprendre la guitare

Apprendre à jouer aux échecs

Apprendre à écrire des lettres

Apprendre la peinture sur figurine

Apprendre l'harmonica

Apprendre à coudre

Apprendre à chanter

Apprendre à dessiner

Apprendre à nager

Apprendre à broder

Boisson & nourriture