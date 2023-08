Depuis les années Covid, on a vu le télétravail s'intensifier en France, et les applications de messageries et de visioconférence ont littéralement explosé, les invitant à proposer de nouvelles fonctionnalités.

On a ainsi vu diverses options permettant de réduire le bruit ambiant, ou même de remplacer les fonds derrière l'utilisateur pour masquer son environnement ainsi que des invités inopportuns...

Google souhaite ajouter un peu plus d'intelligence artificielle dans son service Meet qui pourrait intéresser nombre de salariés... Deux options en particulier permettant de profiter d'une IA pour prendre automatiquement des notes à la place de l'utilisateur, ou même de le remplacer totalement.

Une IA pour vous dépanner, ou prendre votre place

Une option "Take Notes for Me" que l'on pourra activer en amont d'une réunion programmée permettra de prendre automatiquement des notes pour fournir un résumé de ce qu'il s'est dit pendant votre absence. Solution idéale quand on sait que l'on ne pourra participer à l'heure à la réunion ou que l'on doit s'absenter quelques minutes sans avoir à pénaliser tous les intervenants. On pourra également discuter avec le Chatbot pour obtenir plus de précisions sur certains points et les clips vidéo pourront également être récupérés avec des timecodes pour revisionner ces éléments clés.

Pour aller plus loin, il sera même possible de se faire remplacer par une iA. L'option "Attend for Me" proposera de renseigner en amont un ensemble d'éléments à aborder ou présenter. On pourra y associer des documents textes et visuels, et les interlocuteurs pourront questionner le chatbot pour accéder aux informations. Reste à savoir ce qu'il en serait si tous les intervenants utilisaient la fonction en même temps...