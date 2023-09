Alors que Google devrait présenter la seconde génération de Pixel Watch lors de sa conférence du 4 octobre prochain, certains utilisateurs qui rencontrent des problèmes avec la première génération depuis leur achat montent le ton.

La marque les a ainsi laissés pour compte en livrant des montres particulièrement fragiles : la conception fait que le verre qui protège l'écran aurait tendance à se briser assez facilement. Or, le verre de protection n'est tout simplement pas disponible à l'achat seul et Google ne propose aucun réseau de réparations. Seule option pour les utilisateurs : acheter une autre montre d'occasion HS pour en récupérer les pièces et s'improviser réparateur soi-même.

Pas de réparation possible, normal pour Google

Alors que se profile la seconde génération, Google a été interrogé sur ses plans concernant le SAV et le réseau de réparation de sa Pixel Watch. Google affiche une position claire : " Actuellement, nous n'avons aucune option de réparation pour la Pixel Watch". Et visiblement, cela ne semble pas poser de problème d'éthique à la marque, car si rien n'est en place, rien n'est prévu non plus pour combler le manque.

En clair, si vous achetez une Pixel Watch, sachez qu'il s'agit d'un consommable : à la moindre casse ou panne, la montre ne peut pas être réparée.

La situation est d'autant plus étonnante que Google s'était rapproché d'iFixit pour proposer un programme d'autoréparation des smartphones Pixel avec des tutoriels et un accès facilité aux pièces détachées.