Aux États-Unis, Google a déposé une plainte contre SerpApi, une société spécialisée dans le scraping, c'est-à-dire l'extraction automatisée de contenu. Le géant de la recherche accuse SerpApi d'utiliser des centaines de millions de fausses requêtes pour contourner ses protections et s'approprier du contenu sous licence.

Quelles sont les accusations de Google ?

Google reproche à SerpApi de violer délibérément ses conditions d'utilisation et la loi, notamment le Digital Millennium Copyright Act (DMCA). La plainte détaille des méthodes jugées trompeuses, comme le fait de masquer l'identité via des réseaux de bots et des requêtes changeantes pour simuler un comportement humain, et ainsi passer sous les radars des systèmes de détection.

Le cœur du problème réside dans le contournement du système de protection SearchGuard, une mesure technique déployée par Google pour bloquer ce type d'accès automatisé.

Selon le groupe de Mountain View, le modèle économique de SerpApi est parasite et son activité illégale aurait augmenté de 25 000 % au cours des deux dernières années.

Comment SerpApi justifie-t-il ses activités ?

De son côté, SerpApi a annoncé qu'il se défendra vigoureusement devant les tribunaux. Dans une déclaration (Reuters), l'entreprise soutient ne fournir que des informations publiques, " les mêmes que n'importe qui peut voir dans son navigateur sans connexion à un compte ".

SerpApi présente l'action en justice comme une tentative de Google pour " étouffer la concurrence " venant des innovateurs qui s'appuient sur ses services pour " développer l'IA de nouvelle génération, la sécurité, les navigateurs, la productivité ou de nombreuses autres applications. "

Perplexity a fait appel à SerpAPI

Des entreprises telles que Perplexity AI ont été des clientes de SerpApi, utilisant les données pour alimenter leurs propres moteurs de recherche conversationnels. Reddit poursuit également SerpApi dans le cadre de sa plainte contre Perplexity AI.