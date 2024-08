Il est l'heure pour Google Chrome de basculer vers le cadre Manifest V3 qui régit les extensions et plug-ins du navigateur. Google avait annoncé ce changement il y a quelques mois, évoquant une V3 proposant un renforcement de la sécurité permettant également de garantir de meilleures performances avec les API modernes.

Mais ces aménagements impliquent également des limites d'accès à certaines fonctionnalités essentielles à une sélection d'extensions déjà proposées. C'est le cas du bloqueur de publicité uBlock Origin, actuellement utilisé par 30 millions d'internautes et qui pourrait finir par être automatiquement bloqué par Chrome.

Car avec Manifest V3, les extensions ne sont plus en mesure d'utiliser du code hébergé à distance, et ce, par mesure de sécurité. Par le passé, cette possibilité avait été utilisée pour permettre l'exécution de code non vérifié au fil d'extensions vérolées. Or, cette fonction est particulièrement utilisée par les bloqueurs de publicité.

Chrome devrait ainsi progressivement désactiver de façon automatique ces extensions qui ne respectent pas les nouvelles conditions. Côté utilisateur, on pourra toujours réactiver temporairement les extensions en question pendant un temps, avant que l'option ne disparaisse définitivement. A ce moment, il faudra soit changer de bloqueur de publicité ou de navigateur.

Plus globalement, les bloqueurs de publicités devront ajuster leur fonctionnement pour se conformer à Manifest V3 et c'est d'ailleurs déjà le cas avec uBlock Origin qui se décline en version "Lite", néanmoins les fonctionnalités apparaissent comme limitées et le monde du bloqueur de publicité est amené à lourdement changer à cause de Google.

Les bloqueurs devraient ainsi continuer à se montrer efficaces sur les publicités basiques, mais il ne faudra plus compter sur le blocage d'éléments dynamiques ni l'injection de scriptlets. En conséquence, les bloqueurs qui perdureront sur le Chrome Webstore ne devraient pas répondre aux attentes des utilisateurs.

La seule option pour continuer à profiter des fonctionnalités jusqu'à présent proposées par les bloqueurs de publicité sera donc de basculer vers un autre navigateur tel que Edge, Firefox, Opera, Brave ou autres...