Google n'a jamais été vraiment fan du format d'image et de compression JPEG. Et pour cause : s'il est relativement optimisé pour une utilisation sur la toile en permettant une compression importante des fichiers, les temps ont bien changé depuis les débuts d'Internet.

Le JPEG est ainsi de plus en plus critiqué par la perte de qualité engendrée par le protocole de compression, avec des images qui présentent des défauts et qui limitent le zoom, et pire encore, des images qui ont tendance à perdre en qualité à chaque réenregistrement.

Déjà sur Chrome, on a vu Google imposer le téléchargement de fichiers JPEG transformés automatiquement en WebP, qui offre l'avantage de proposer une compression avec ou sans perte.

Mais Google met désormais en avant un nouveau format visant à permettre l'affichage de contenus de haute qualité tout en bénéficiant d'une forte compression. Il s'agit du format Jpegli, un nouveau format qui propose jusqu'à 35% de réduction de poids par rapport au JPEG tout en minimisant drastiquement la perte de qualité du fait de la compression.

Le Jpegli exploite des techniques de compression héritées du JPEG XL avec plusieurs améliorations. La bonne nouvelle est que ce nouveau protocole reste compatible avec les encodeurs et décodeurs JPEG déjà existants ce qui permet une adoption rapide du Jpegli sans aucune modification à prévoir du côté des infrastructures Web déjà en place.

Par ailleurs, le Jpegli ne souffre pas du phénomène de dégradation de qualité au fil des différentes sauvegardes. Il profite également d'une compression plus intelligente, notamment vis-à-vis de la gestion des nuances de couleurs pour respecter au maximum le contenu original tout en minimisant l'impact de la compression sur le rendu final.