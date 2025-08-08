C'est bientôt la fin d'une bêta au long cours. Steam sur Chromebook va s'arrêter et ne sera plus accessible à partir du 1er janvier 2026. Un message informe déjà les utilisateurs que l'aventure prend bientôt fin.

« Le programme bêta Steam pour Chromebook se terminera le 1er janvier 2026. Après cette date, les jeux installés dans le cadre de la bêta ne seront plus disponibles pour jouer sur votre appareil ».

Pour les quelques passionnés et adeptes de ChromeOS qui y avaient cru, c'est sans doute une douche froide.

Une ambition confrontée à la réalité matérielle ?

Le projet était audacieux. L'idée était de permettre de jouer à des titres du catalogue Steam en local. Le problème est que le concept s'est heurté de plein fouet aux limites matérielles.

Pour que l'initiative fonctionne réellement, il aurait fallu une déferlante de Chromebooks équipés de cartes graphiques puissantes. Des appareils qui ne sont jamais vraiment arrivés sur le marché. Seule une poignée de Chromebooks haut de gamme pouvaient faire tourner correctement certains jeux.

La base d'utilisateurs est donc sans doute restée relativement confidentielle, et actuellement pour moins d'une centaine de titres compatibles.

Source image : 9to5Google

Le jeu vidéo sur ChromeOS conserve un avenir

L'arrêt de Steam en natif n'est pas la fin du jeu vidéo sur Chromebook. Il s'agit plutôt d'une réorientation stratégique. « Nous apprécions votre participation et votre contribution aux enseignements tirés du programme bêta qui éclaireront l'avenir du gaming sur Chromebook. »

Cet avenir devrait s'articuler autour des jeux Android disponibles sur le Google Play et en tirant parti de la fusion entre Android et ChromeOS, sans oublier le cloud gaming pour des titres plus gourmands en ressources.