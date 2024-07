Google est bien décidé à faire du ménage sur sa plateforme applicative mobile. Le Play Store est devenu un peu brouillon ces dernières années avec des millions d'applications certes, mais également pas mal de copies, de clones, d'arnaques aussi...

C'est pourquoi la marque a récemment mis à jour sa politique relative aux spams et fonctionnalités minimales, précisant au passage que les applications doivent désormais "offrir une expérience utilisateur stable, réactive et attrayante" et ajoutant que "Les applications qui plantent, manquent de contenu attrayant ou présentent un fonctionnement incohérent avec l'expérience utilisateur ne seront pas autorisées".

Google se donne ainsi les moyens d'intervenir au niveau des applications qui ont tendance à planter un peu trop souvent ou celles dénuées de substance ou même d'une vraie utilité. En clair, Google veut faire du ménage pour miser davantage sur la qualité que la quantité, le fameux concept du Golden Fish revendiqué par Huawei sur sa plateforme GalleryApp.

Ces mesures font écho à celles déjà prises l'année passée ayant amené à évincer plus de 2,28 millions d'applications non conformes et à rejeter les demandes de plus de 200 000 développeurs au cours de l'année.

Avec ce tri, Google espère également doper la sécurité au sein de sa plateforme. L'objectif final reste toutefois motivé par la même chose : l'argent. En effet, Google cherche avant tout à redorer l'image de sa plateforme et à lui redonner de la crédibilité face à la montée en puissance de boutiques externes.