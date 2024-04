Sans donner de calendrier précis, Google annonce que dans le courant de l'année prochaine, les rappels associés aux notes de Google Keep feront leur apparition dans Google Tasks.

Une telle intégration fait actuellement défaut, alors que Google Tasks s'impose comme la solution centrale de Google pour le suivi des tâches et la synchronisation sur les appareils.

Google Tasks permet de créer et de gérer des tâches. Elles se retrouvent dans les produits de Google tels que Gmail, Agenda, Drive, Docs et autres. C'est depuis l'année dernière que les rappels de Google Agenda et Assistant sont intégrés à Google Tasks, en omettant donc Google Keep.

Google Tasks ne tue pas encore Google Keep

" Les rappels de Keep seront automatiquement enregistrés dans Google Tasks. Ainsi, en plus d'accéder aux rappels via Keep, vous pourrez les consulter, les modifier et les compléter depuis Google Agenda, Tasks et Assistant ", écrit Google.

" Cette nouvelle possibilité fera de Google Tasks la solution unique pour gérer vos tâches dans Workspace. Que vous enregistriez quelque chose depuis Keep, Gmail, Agenda, Chat, Docs ou Assistant, Google Tasks s'assurera que ce sera à jour et accessible dans tous les produits Workspace que vous utilisez. "

Il reste des spécificités propres à Google Keep pour lesquelles l'intégration dans Google Tasks n'est pas évoquée. En plus d'une synchronisation des rappels qui attendra l'année prochaine, cela laisse penser que Google n'a pas décidé pour le moment de faire une place à Keep dans son cimetière de produits.