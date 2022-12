La tradition de fin d'année est respectée par Google qui publie son classement des tendances de recherche en 2022. La méthodologie ne change pas. Les diverses listes proposées pour ce tour d'horizon sont basées sur les termes de recherche ayant connu un pic de trafic élevé cette année par rapport à l'année précédente.

Google n'entre pas davantage dans les détails et certaines requêtes inappropriées sont susceptibles d'être éludées à la manière d'un filtre pour les contenus explicites. Quoi qu'il en soit et comme à chaque fois, le point à garder en mémoire est que ce sont des tendances et non les recherches les plus populaires.

Un site dédié permet de naviguer entre les tendances de recherche de 2022 à l'échelle mondiale ou pour plusieurs pays. Le classement pour la France est disponible. Sur les tendances globales de l'année, il distingue l'Ukraine, la Coupe du Monde 2022 et la Russie. L'élection présidentielle est également présente, ainsi que le pass vaccinal, mais pas l'iPhone 14 qui fait pourtant partie des tendances mondiales.

Les tendances générales de l'année sont intimement liées aux actualités et parmi les nombreuses catégories proposées, Google a fait le choix de mettre à l'honneur une catégorie consacrée à l'énergie. Il y figure notamment les coupures d'électricité.

Comme souvent, les listes qui attirent le plus l'attention sont celles des questions ou des définitions que nous reproduisons ci-dessous.

Où ?

Où trouver de l'essence ?

Où voter ?

Où se trouve le Qatar ?

Où se trouve l'Ukraine ?

Où trouver de la moutarde ?

Où se trouve la Tchétchénie ?

Où faire un test antigénique ?

Où est né Jacques Chirac ?

Où est enterré Jean-Pierre Pernaut ?

Où trouver des autotests ?

Comment ?

Comment voter aux élections législatives ?

Comment vérifier son inscription sur les listes électorales ?

Comment voter blanc ?

Comment Dora est morte ?

Comment faire un autotest ?

Comment faire une procuration ?

Comment obtenir le pass vaccinal ?

Comment voter ?

Comment déclarer un cas contact ?

Comment éloigner les guêpes ?

Pourquoi ?

Pourquoi la guerre en Ukraine ?

Pourquoi la Russie attaque l'Ukraine ?

Pourquoi les Corn Flakes ont été inventés ?

Pourquoi Nikos ne presente plus The Voice ?

Pourquoi 21 coups de canon ?

Pourquoi l'essence augmente ?

Pourquoi la pénurie d'essence ?

Pourquoi Cynthia est éliminée des 50 ?

Pourquoi le ciel est jaune ?

Pourquoi plus de moutarde ?

C'est quoi ?

NUPES c'est quoi ?

NFT c'est quoi ?

L'OTAN c'est quoi ?

Pass vaccinal c'est quoi ?

49.3 c'est quoi ?

SWIFT c'est quoi ?

Salmonelle c'est quoi ?

CPF c'est quoi ?

C'est quoi les législatives ?

Pentecôte c'est quoi ?

Les définitions