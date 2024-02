Et si l'abandon de Windows 10 faisait finalement les affaires de Google ? Le géant du Web saute sur l'occasion qui se présente pour tenter de séduire des millions d'utilisateurs et les encourager à passer sur ChromeOS.

Microsoft a confirmé que Windows 10 ne serait prochainement plus supporté, à moins de payer le prix fort pour maintenir un suivi limité. L'OS sera définitivement abandonné le 14 octobre 2025, et cela pose un gros problème.

On estime ainsi à 240 millions le nombre de PC qui seront ainsi laissés sur la touche, puisque non éligibles à Windows 11 du fait de prérequis matériel bloquant son installation. Et plus question de contourner les restrictions puisque Microsoft met en place des dispositifs pour bloquer les configurations jugées obsolètes.

D'ici la fin 2025, les utilisateurs de Windows 10 seront donc abandonnés par Microsoft, mais certains éditeurs souhaitent prendre le relais... C'est le cas de Google qui rappelle à chacun l'existence de ChromeOS Flex, son OS compatible PC qui pourrait ainsi prendre le relais de Windows 10.

L'OS de Google est également moins énergivore que Windows et propose un fonctionnement beaucoup plus fluide, surtout sur les configurations techniquement limitées ou anciennes. L'installation est simplifiée et se fait depuis une simple clé USB.

Néanmoins, il faut conserver à l'idée que ChromeOS Flex n'est pas équivalent à ChromeOS, il est impossible de lancer des applications Android depuis le système. Autre chose à prendre en compte : ChromeOS FLex n'est pas non plus compatible avec les applications Windows et offre un environnement relativement limité en possibilités.

Finalement, la meilleure option pourrait être Linux pour ce qui est des builds officielles... Mais il se pourrait également que les utilisateurs prennent le sujet en main pour proposer des versions non officielles de Windows 10.