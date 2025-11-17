Google a annoncé un plan d'investissement de 40 milliards de dollars au Texas. Cette somme, qui sera déployée jusqu'en 2027, financera la construction de nouveaux centres de données et le renforcement des installations existantes.

Trois nouveaux centres de données au Texas

Le cœur de ce projet repose sur la création d'une nouvelle infrastructure cloud et IA. Trois nouveaux data centers verront le jour : un dans le comté d'Armstrong et deux dans le comté de Haskell.

Ces installations, qui utiliseront une technologie avancée de refroidissement par air, s'ajouteront aux campus existants de Midlothian et Dallas. Un objectif pour Google est de se doter des capacités nécessaires pour supporter les modèles d'IA les plus avancés.

Des engagements en matière d'énergie et d'environnement

Google couple l'investissement à des initiatives écologiques ambitieuses. L'un des data centers du comté de Haskell sera construit à côté d'une nouvelle centrale solaire avec stockage par batterie.

Le groupe a également annoncé un " Energy Impact Fund " de 30 millions de dollars et des contrats visant à ajouter plus de 6 200 mégawatts de nouvelle capacité énergétique au réseau texan.

Sur le volet de l'eau, un don de 2,6 millions de dollars permettra de restaurer des zones humides.

Source image : Google

Pour la main-d'œuvre locale

Sundar Pichai, patron d'Alphabet et Google, a affirmé que l'investissement créera des milliers d'emplois. Pour soutenir le développement de l'IA dans des secteurs clés comme la santé ou l'énergie, 7 millions de dollars de subventions sont prévus.

En parallèle, l'entreprise s'associe à l'electrical training ALLIANCE pour former plus de 1 700 apprentis électriciens au Texas d'ici 2030.