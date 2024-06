Google Traduction vient de s'étoffer ce jeudi 27 juin : le module parle désormais 110 langues supplémentaires aux 133 langues déjà gérées.

Google se félicite du plus "grand ajout jamais réalisé" sur son outil, ajoutant que "Ces nouvelles langues représentent plus de 614 millions de locuteurs, ouvrant ainsi la voie aux traductions pour environ 8% de la population mondiale."

Au sein de ces nouvelles langues prises en charge, on peut citer le breton, l'occitan, le cantonais, romani, wolof, tamazight, panjabi... Google indique que "Certaines sont des langues majeures dans le monde, avec plus de 100 millions de locuteurs. D'autres sont parlées par de petites communautés autochtones, et quelques-unes n'ont presque aucun locuteur natif, mais font des efforts de revitalisation".

Le groupe indique qu'il aura fallu quatre années de travail pour proposer cette mise à jour majeure, il s'agit d'ailleurs de la mise à jour la plus importante pour Google Traduction jamais proposée. La sélection des langues s'est faite en fonction des demandes reçues, du nombre de locuteurs et de la quantité de données disponibles pour les modèles d'entrainement.

C'est notamment l'intelligence artificielle Gemini et sa base PaLM2 qui ont permis de proposer l'intégration de ces nouvelles langues.